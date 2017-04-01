Федерер и Надаль снова сыграют в финале крупного теннисного турнира

36-летний швейцарец Роджер Федерер пробился в финал турнира серии Masters Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) в Майами, где он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

В матче 1/2 финала Федерер, "посеянный" на турнире под четвертым номером, в упорной борьбе обыграл австралийца Ника Кирьоса (12) со счетом 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:5 (7:5), передает ТАСС.

Встреча продолжалась 3 часа 15 минут.

Между тем "посеянный" под пятым номером Рафаэль Надаль ранее в полуфинале обыграл итальянца Фабио Фоньини.

С 2004 года Федерер и Надаль встречались в очном противостоянии 36 раз, в том числе три раза — в нынешнем году. Надаль в этих встречах одержал 23 победы, Федерер — 13. В последний раз Надаль побеждал швейцарца в январе 2014 года, когда обыграл его в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. С тех пор соперники провели три встречи, в которых Федерер неизменно брал верх.