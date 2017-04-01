Кальюлайд: напротив будущего пункта обмена шприцев предусмотрено строительство детсада

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, фирма-застройщик планирует построить детский сад напротив жилого дома на улице Ситси, в котором Институт развития здоровья собирается открыть пункт обмена шприцев для наркозависимых.

Об этом Кальюлайд написал в соцсети Facebook в субботу, 1 апреля.

По его словам, районная управа не поддерживает план института открыть новый пункт обмена шприцев в доме по адресу Ситси, 28. "Районная управа это не поддерживает, речь опять идет о первом этаже крупного жилого дома. Можно предположить, что повторятся те же самые проблемы, что и на улице Эрика", - написал старейшина Пыхья-Таллинна.

По его словам, в пятницу с ним связалась фирма-застройщик территории Балтийской мануфактуры, которая отправила ему чертеж детальной планировки. В мае здесь должно начаться строительство нового жилого квартала, вместе с которым застройщик обязан построить детский сад.

"Этот детский сад будет примыкать к улице Ситси, как раз напротив планируемого пункта обмена шприцев", - отметил Кальюлайд, назвав эту ситуацию хорошей иллюстрацией плохого обмена информацией между государством и местным самоуправлением.

"Если бы раньше узнали о планах Института развития здоровья, мы бы наверняка раньше выявили этот факт и сообщили об этом институту", - добавил он, подчеркнув, что управа Пыхья-Таллинна по-прежнему готова взаимодействовать с государством в поисках оптимального решения.

Кальюлайд планирует в понедельник встретится с представителями Института развития здоровья, чтобы передать им более 1500 подписей жителей района Ситси, выступающих против открытия пункта обмена шприцев, а также ознакомить их с упомянутой детальной планировкой.

Закрытие пункта обмена шприцев в Пыхья-Таллинне

Неопределенность с пунктом обмена шприцев сохраняется уже почти год. В апреле 2016 года старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд по рекомендации административного совета принял решение закрыть пункт обмен шприцев на ул. Эрика, которым управляла некоммерческая организация AIDSi Tugikeskus. Пункт работал на этом месте 18 лет. Кальюлайд пообещал найти новое место для пункта в течение 100 дней, т.е. к 15 июля.

В итоге районная управа остановилась на помещении по адресу Палдиское шоссе, 36а, но административный суд запретил заключать договор на его аренду. Из-за проволочек пункт обмена шприцев временно разместили в помещениях районной управы. Впоследствии окружной суд отменил постановление административного суда, но в октябре Институт развития здоровья отказался финансировать пункт на Палдиском шоссе, так как он находится в удалении от мест концентрации наркоманов в Пыхья-Таллинне.

Позднее институт заявил о намерении открыть пункт в жилом доме на улице Ситси, против чего выступили местные жители и районная управа. Представители института собираются разъяснить свою позицию на встрече с недовольными жителями Пыхья-Таллинна 7 апреля.