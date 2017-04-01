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МИД РФ предложил услуги по вмешательству в выборы в качестве первоапрельской шутки ({{commentsTotal}})

Разное
Разное

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало аудиозапись "автоответчика" российских дипломатических представительств за рубежом, в которой в качестве первоапрельской шутки предлагаются различные услуги по вмешательству в избирательные кампании в иностранных государствах.

Первоапрельская аудиозапись на русском и английском языках была опубликована на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Позвонившим в посольство "автоответчик" предлагает такие услуги, как звонок российского дипломата политическим конкурентам, помощь русских хакеров и вмешательство в выборы.

"Добрый день, вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите "1". Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите "2". По вопросу вмешательства в выборы нажмите "3" и ждите начала избирательной кампании. В целях повышения качества услуг все разговоры записываются", - говорит "автоответчик".

С середины прошлого года против России неоднократно выдвигались обвинения в попытках влиять на выборы в ряде западных стран. Эти обвинения особенно усилились после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США осенью прошлого года. По мнению политических противников Трампа, своей победой республиканец во многом обязан неким российским хакерам, организовавшим публикацию компрометирующей информации о его конкурентке Хиллари Клинтон. В России категорически отрицают эти обвинения.

Редактор: Андрей Крашевский



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