Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 2 апреля.

В программе:

За безопасность мобильных устройств отвечают их владельцы. О том, как не попастся на удочку мошенников, расскажет Стас Кузнецов.

Интервью с Надеждой Савченко. С депутатом украинского парламента и бывшей военной летчицей беседует Антон Алексеев.

Знакомство с Николаем Бенцлером. О детских мечтах, море и стеклянном потолке — в сюжете Сергея Михайлова.

Смотрите уже в это воскресенье в 20.00 на ETV+.

Ведущая выпуска — Маргарита Мясникова.