В объективе "АК+": вирусы в мобильниках, Надежда Савченко и знакомство с Николаем Бенцлером ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 2 апреля.
В программе:
За безопасность мобильных устройств отвечают их владельцы. О том, как не попастся на удочку мошенников, расскажет Стас Кузнецов.
Интервью с Надеждой Савченко. С депутатом украинского парламента и бывшей военной летчицей беседует Антон Алексеев.
Знакомство с Николаем Бенцлером. О детских мечтах, море и стеклянном потолке — в сюжете Сергея Михайлова.
Смотрите уже в это воскресенье в 20.00 на ETV+.
Ведущая выпуска — Маргарита Мясникова.