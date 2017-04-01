ФОТО: в Нарве состоялся первоапрельский костюмированный забег

В день юмора и шуток в Нарве прошел традиционный веселый костюмированный забег, стартовавший в субботу в полдень на аллее Пушкина.

За несколько лет проведения мероприятия организаторы пришли к мысли, что помимо развлечения забег может также нести и благотворительную миссию. В этом году деньги собирали на покупку спортивного инвентаря для нарвских паралимпийских фехтовальщиков — братьев Дмитрия и Валентина Красиковых, которые собираются принять участие в параолимпиаде в Японии через три года.

Принять участие в забеге мог любой желающий, для этого был нужен лишь красочный костюм или деталь костюма. Регистрация проходила в день забега. Основная трасса протяженностью в 3 километра прошла по улицам города и променаду вдоль реки. После пробежки были вручены призы за лучший костюм, а также сладкие угощения. Плата за участие – от 5 евро. Для детей участие было бесплатным.

Старт веселому забегу будет дан в 12:00 на аллее Пушкина.