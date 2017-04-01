В субботу прекратилось действие тысяч сертификатов Mobiil-ID

Прекращение действия сертификатов связано с решением Департамента полиции и погранохраны перейти на более надежное решение.

По данным SK ID Solutions, по состоянию на конец марта сертификаты Mobiil-ID не обновили более 4000 человек. Изменение касается только тех пользователей, которые получили от оператора мобильной связи SIM-карту с mobiil-ID до 2015 года и ходатайствовали о получении сертификатов в течение 2014 года.

По словам директора по продукции Tele2 Катрин Арон, если владельцы таких SIM-карт хотят в дальнейшем пользоваться Mobiil-ID для совершения платежей и создания электронных подписей, они должны будут приобрести новые SIM-карты и обратиться за новыми сертификатами.