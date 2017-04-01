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В субботу прекратилось действие тысяч сертификатов Mobiil-ID ({{commentsTotal}})

В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID. Автор: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония

В субботу стали недействительными тысячи сертификатов mobiil-ID, привязанных к SIM-картам мобильных телефонов.

Прекращение действия сертификатов связано с решением Департамента полиции и погранохраны перейти на более надежное решение.

По данным SK ID Solutions, по состоянию на конец марта сертификаты Mobiil-ID не обновили более 4000 человек. Изменение касается только тех пользователей, которые получили от оператора мобильной связи SIM-карту с mobiil-ID до 2015 года и ходатайствовали о получении сертификатов в течение 2014 года.

По словам директора по продукции Tele2 Катрин Арон, если владельцы таких SIM-карт хотят в дальнейшем пользоваться Mobiil-ID для совершения платежей и создания электронных подписей, они должны будут приобрести новые SIM-карты и обратиться за новыми сертификатами.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



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