ФОТО: президент Эстонии посетила конференцию TEDxLasnamäe

В субботу в Доме здоровья Ласнамяэ в эстонской столице проходит очередная конференция TEDxLasnamäe, которая служит интерактивной площадкой для обмена идеями.

В программу конференции включены выступления школьного учителя Павла Алонова, ученого-информатика Максима Енихина, кладоискателя Дмитрия Шутова, шеф-повара Дмитрия Демьянова, токсиколога Олеси Бондаренко, реставратора икон Ореста Кормашова, иллюстратора Алексея Бичкова, исследователя стволовых клеток Екатерины Казанцевой, журналиста Алексея Венедиктова, специалиста по правам детей Юлии Коваленко, исследователя двуязычия Оли Лойченко и генетика Наталии Первяковой.

В субботу TEDxLasnamäe также посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам организатора конференции Владимира Света, программа рассчитана на самый широкий круг интересов. "Вы узнаете о том, как защитить себя и свою личность в социальных сетях, сможете ли вы помочь археологической науке даже не обучаясь этому в университете, насколько опасны могут быть носки или капли для носа. В том числе мы узнаем и про то, насколько современной и актуальной может быть икона в XXI века", – сказал Свет.

Ежегодно на конференцию приглашают одного спикера, известного и за пределами Эстонии. На этот раз гвоздем программы стал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.