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Лиги и Кальюлайд не верят в коалицию реформистов и центристов в Таллинне ({{commentsTotal}})

Раймонд Кальюлайд (слева) и Юрген Лиги. Автор: Центристская партия/ERR
Эстония
Эстония

Члены правления Партии реформ и Центристской партии Юрген Лиги и Раймонд Кальюлайд считают крайне маловероятным создание центристско-реформистской коалиции в Таллинне по итогам местных выборов осенью 2017 года из-за неразрешимых идеологических противоречий.

"Я не представляю, как можно отправиться ликвидировать параллельный мир в Таллинне вместе с его создателем — Центристской партией, - сказал Лиги в субботу в интервью изданию Õhtuleht. - Тем более, что [премьер-министр и председатель Центристской партии] Юри Ратас не дал ни одной критической оценки происходящему в Таллинне".

Лиги перечислил многочисленные претензии реформистов к стилю управления центристов: действующие в интересах партии городские чиновники, "мафиозная" среда, недостойные городские СМИ, муниципальный банк и магазин, таллиннская муниципальная полиция, создание трудностей предпринимателям в личных деловых интересах и порочащий городское управление телеканал Tallinna TV. По мнению Лиги, избавиться от этого "балласта" вместе с центристами было бы невозможно.

Отвечая на упреки Лиги, член правления центристов Раймонд Кальюлайд согласился с отсутствием точек соприкосновения с Партией реформ, пока последняя не откажется от плана отменить бесплатный общественный транспорт, прекратить строительство муниципального жилья и остановить прочие социальные проекты.

"До настоящего времени их [реформистов] единственная программа заключалась в том, чтобы что-то закрыть и прекратить, но, к сожалению, не слышно, что они хотели бы создать взамен. Поэтому нельзя и говорить о возможном конструктивном сотрудничестве", - сказал Кальюлайд.

По его мнению, реформистов не интересуют проблемы социального обеспечения и они не справились бы с управлением на местном уровне. Кальюлайд обвинил Партию реформ в том, что во главе правительства она увеличивала неравенство, а в оппозиции ее поведение стало еще более тревожным и непонятным. "Заявления о сепаратизме и симпатиях к Кремлю не должны быть частью политической культуры Эстонии. Своим поведением Партия реформ невольно превращает себя в самого большого союзника восточного соседа", - заявил он.

Кальюлайд добавил, что разговоры о коалиционном правлении в Таллинне по итогам выборов вообще могут оказаться не актуальными. "Как для Эстонии, так и для нашей столицы несомненно было бы лучше, если бы непрерывно находившаяся у власти в течение 17 лет Партия реформ подольше оставалась бы в стороне от исполнительной власти как в государстве, так и в крупнейшем самоуправлении", - сказал член правления Центристской партии.

Редактор: Андрей Крашевский



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