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Британская полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне ({{commentsTotal}})

Жертвами теракта у здания парламента в Лондоне стали четыре человека. Автор: AFP/Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Полиция Великобритании отпустила всех 12 человек, которые были арестованы в рамках расследования террористического нападения в Лондоне 22 марта.

Об этом в субботу, 1 апреля, сообщило агентство Интерфакс.

"Все, кто был арестован в связи с террористической атакой у Вестминстера в среду, 22 марта, в настоящий момент отпущены на свободу без последующих действий", - говорится в заявлении Скотланд-Ярда, которое цитируют западные СМИ.

Последним освобожденным стал 30-летний мужчина, арестованный 26 марта в Бирмингеме по подозрению в подготовке террористических актов.

22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала нападавший Халид Масуд на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, атаковал группу полицейских возле здания парламента.

Жертвами теракта стали четыре человека, включая получившего ножевое ранение полицейского. Ранения получили не менее 40 человек. Нападавший был застрелен полицией.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", однако полиции пока не удалось установить связи между Масудом и ИГ.

Редактор: Андрей Крашевский



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