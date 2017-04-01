На следующей неделе в обращение выпустят новые банкноты достоинством 50 евро

4 апреля Банк Эстонии и другие центральные банки еврозоны начнут выпускать в обращение денежные купюры достоинством 50 евро с новым дизайном и защитными элементами.

В сообщении Банка Эстонии отмечается, что все коммерческие предприятия обязаны обеспечить техническую готовность к приему банкнот нового образца. "С 4 апреля банкноты достоинством 50 евро с новыми защитными элементами и дизайном являются законным платежным средством, которое обязаны принимать все торговые предприятия и платежные автоматы", - сказал глава отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райт Роосве.

При этом отсутствие технических средств для приема банкнот с проверкой их подлинности или их неисправность не являются основанием для отказа принимать новые банкноты к оплате, потому что их подлинность можно проверить вручную. Предприятиям напоминают о необходимости заблаговременно обновить технические устройства для приема банкнот.

Банкноты предыдущей серии останутся в обращении наравне с купюрами нового образца в течение длительного периода. С определенного момента в будущем, о котором будет заранее и задолго сообщено, старыми банкнотами нельзя будет расплатиться в магазине, после чего их можно будет в течение неограниченного времени обменять как в Банке Эстонии, так и во всех других центробанках еврозоны.

Выпуск евробанкнот второй серии начался в 2013 году с купюр достоинством 5 евро. В 2014 году были выпущены новые банкноты достоинством 10 евро, а в 2015 году — 20 евро.

В дизайн новых банкнот были внесены изменения, связанные с усиленными защитными элементами. Кроме того, в дизайне учитываются страны, вступившие в ЕС после выпуска банкнот первой серии. Так, слово "евро" теперь отображается с использованием трех алфавитов (латинского, греческого и кириллицы), обновлена карта Европы, а сокращение ЕЦБ представлено на десяти языках.