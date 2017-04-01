Паром Piret отправился из Польши в Эстонию

Паром Piret – одно из четырех однотипных судов, заказанных Таллиннским портом в Польше и Турции для обслуживания паромной переправы с островами — в субботу вечером покинул судостроительный завод Remontowa и взял курс на Эстонию.

Судном управляет команда из 12 человек во главе с капитаном Ринго Коппелем, сообщил новостной портал ERR.

По словам капитана, Piret прибудет в Эстонию примерно через 36 часов, т. е. судно прибудет в Таллинн утром в понедельник.

После этого паром будет подготовлен для работы на регулярной линии. Ожидается, что судно начнет перевозить транспортные средства и пассажиров на маршруте Виртсу-Куйвасту во второй половине апреля.

Прибытие отплывшего ранее из Турции парома Tiiu в Эстонию ожидается в воскресенье.

Длина четырех однотипных паромов Leiger, Tõll, Tiiu и Piret составляет 114 метров, паромы вмещают 150 легковых автомобилей или 12 грузовиков. На обоих судах будет находиться спасательный инвентарь на 700 пассажиров, на двух палубах каждого из паромов есть места для 500 пассажиров.

По условиям договоров паромы должны были начать работу 1 октября прошлого года, но сроки поставки были сорваны и оператору паромной переправы пришлось временно арендовать другие суда. Первым из четырех заказанных Эстонией паромов прибыл построенный в Турции Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы на линии Рохукюла-Хельтермаа во второй половине декабря. Построенный в Польше паром Tõll начал работу на линии Виртсу-Куйвасту 22 января.