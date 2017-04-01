В воскресенье облачно с прояснениями, местами дождь, +9.. +14

Ночью облачно с прояснениями. Рано утром на востоке Эстонии местами дождь. Во многих местах туман. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с, рано утром на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от +2 до +7.

Днем усилится облачность, хотя возможны и прояснения. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ветер в основном юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха от +9 до +14, на побережье местами до +5.