Актуальная камера 01.04.2017 (20:00)

Надежда Савченко: в украинском конфликте надо искать не виноватых, а пути выхода из кризиса

По словам депутата украинского парламента, бывшей военной летчицы Надежды Савченко, в поисках выхода из конфликта на Украине нужно сосредоточиться не на поиске виноватых, а на шагах, которые позволят улучшить ситуацию в будущем.