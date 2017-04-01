Актуальная камера 01.04.2017 (20:00)

Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир в субботу заняли первое место в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в Хельсинки.
По словам депутата украинского парламента, бывшей военной летчицы Надежды Савченко, в поисках выхода из конфликта на Украине нужно сосредоточиться не на поиске виноватых, а на шагах, которые позволят улучшить ситуацию в будущем.
Члены правления Партии реформ и Центристской партии Юрген Лиги и Раймонд Кальюлайд считают крайне маловероятным создание центристско-реформистской коалиции в Таллинне по итогам местных выборов осенью 2017 года из-за неразрешимых идеологических противоречий.