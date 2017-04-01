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Архитекторы представили концепцию застройки прибрежного района Таллинна ({{commentsTotal}})

В будущем в Таллинне могут появиться не менее 30 новых улиц с выходом прямо на побережье. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Архитекторы в субботу познакомили публику с концепцией масштабной перестройки таллиннской набережной, в рамках которой индустриальный портовый район должен превратиться в зеленую и привлекательную для туристов и горожан зону отдыха.

Об этом в субботу, 1 апреля, сообщила "Актуальная камера".

Идеи сделать побережье частью таллиннского центра высказывались еще в конце 1940-х годов, но только в последние десятилетия они стали претворятся в жизнь и побережье стало более доступным для прогулок. Теперь же архитекторы строят еще более масштабные планы.

"Мы думаем, что появится как минимум 50 новых улиц, 30 из которых будут вести прямо на побережье. И, конечно же, вдоль берега нужно будет построить променад, который соединит все улицы. Получится, что через каждые сто метров на променад будет выходить улица", - сказал архитектор бюро Kavakava Индрек Пейл.

Вдохновение для своих проектов архитекторы и дизайнеры черпали в Хельсинки — городе, где каждый метр береговой линии рационально используется на благо горожан.

"Мы действительно вдохновлялись Хельсинки, где очень много дизайнеров, которые сотрудничают с городом, занимаются экспериментальным дизайном и стимулируют осмысленную застройку пространства. В Хельсинки уже пару лет существуют условия для дизайнеров делать то, что они хотят, без препятствий и бюрократии", - сказала архитектор Linnalabor Эло Кийвет.

Преобразиться должен и Горхолл, который уже долго ждет реконструкции. "В ближайшие годы государство и город встанут плечом к плечу и перестроят Горхолл в концертный зал и конференц-центр", - заверил главный архитектор Таллинна Эндрик Мянд.

Таким образом, идей о том, как сделать прибрежный район Таллинна более привлекательным, достаточно много. Но последнее слово в этом вопросе принадлежит городскому собранию, которое должно выделить средства на реализацию масштабных преобразований.

Редактор: Наталия Демидова



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