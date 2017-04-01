Поэт Евгений Евтушенко скончался в США в возрасте 84 лет

Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Поэт просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.

Об этом друг поэта Михаил Моргулис сообщил в субботу, 1 апреля, агентству ТАСС.

Как сообщил Сергей Винников — генеральный продюсер фестиваля, который должен был пройти в Москве к юбилею поэта, Евгений Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.

Три недели назад поэт по видеомосту принял участие в пресс-конференции ТАСС. Она была посвящена гастрольному туру по российским городам, Белоруссии и Казахстану, а также фестивалю, приуроченным к 85-летию Евтушенко.