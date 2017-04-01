Венедиктов: дни Медведева во главе российского правительства сочтены

По мнению главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, после президентских выборов в 2018 году в России сменится состав правительства, а Дмитрий Медведев будет смещен с поста премьер-министра.

"В любом случае, правительство будет сменено по результатам президентских выборов. И будет новый премьер-министр. Если говорить о благоприобретателях из элиты, из властных структур — это конкуренты господина Медведева, которые могут претендовать на пост премьер-министра", - сказал Венедиктов в субботу в интервью "Актуальной камере".

По его словам, в преддверии перестановок во властных структурах внутри российской элиты уже сейчас разворачивается активная борьба за влияние, инструментом в которой становятся и протестные выступления. Примером таких политических акций служат прошедшие в минувшее воскресенье во многих российских городах митинги против нынешней власти и коррупции. Они вызвали новый всплеск интереса к фигуре Алексея Навального — российского оппозиционера, позиционирующего себя как главного борца с коррупцией.

"Навальный — не проект Кремля. Но отдельные кремлевские деятели, безусловно, его используют. Вернее, используя его расследования, используя результаты его деятельности, запугивая друг друга Навальным", - пояснил главред "Эха Москвы".

Тем не менее, считает Венедиктов, прогнозировать будущие назначения на высокие посты в России невозможно, т. к. это является исключительной прерогативой президента страны Владимира Путина. "Вы смеетесь? Это будет Путин решать, а что у Путина в голове — откуда ж я знаю? Я ж не стою за правым ухом!", - сказал он.

По мнению журналиста, хотя радиостанция "Эхо Москвы" продолжает работать, возможности получения и распространения информации в России сужаются.

"В первую очередь, на нас давят ограничения законодательства, которые, в первую очередь, направлены на ограничение наших возможностей распространять разную информацию. Свобода, возможность получения информации в России сокращается. А мы делаем то, что возможно, в рамках этих довольно ограниченных законов", - сказал Венедиктов.

Именитый журналист приехал в Эстонию для участия в конференции TEDx, но нашел время и для лекции в Балтийской медиашколе, после которой он ответил на вопросы слушателей. Находясь в Таллинне, Венедиктов также взял интервью у президента Эстонии Керсти Кальюлайд и бывшего министра иностранных дел Марины Кальюранд.