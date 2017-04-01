ФОТО: более 120 человек погибли в результате наводнений в Колумбии

Не менее 127 человек стали жертвами наводнений, вызванных разливом рек в муниципалитете Мокоа (департамент Путумайо) в Колумбии.

Об этом в субботу сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на заявление президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, заявляло о 112 погибших.

Реки вышли из берегов из-за сильных ливней, бушующих в стране. Большие потоки воды обрушились на дома в ранние часы субботы, застав врасплох спящих людей. Многие мосты в муниципалитете уничтожены, автомобили унесены потоками воды.

Президент Колумбии выразил соболезнования в связи с гибелью соотечественников и отдал приказ спасательным службам и вооруженным силам немедленно предоставить помощь пострадавшим.