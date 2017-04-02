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Бывший советник Трампа Флинн подтвердил получение 45 тысяч долларов от российского ТВ ({{commentsTotal}})

Майкл Флинн. Автор: Фото: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в новой декларации о доходах подтвердил информацию о получении 45 тысяч долларов (42,2 тыс. евро) от Russia Today за речь, произнесенную в 2015 году на организованной российским прокремлевским телеканалом конференции.

Ранее эту сумму называл комитет палаты представителей по надзору и правительственной реформе, передает в воскресенье Би-би-си.

Как сообщают американские СМИ, в первом финансовом отчете, который Флинн подал в феврале за несколько дней до своей отставки, эти данные отсутствовали.

В новых документах, опубликованных в субботу, экс-советник также сообщает о получении вознаграждений и гонораров за сотрудничество с российским грузовым авиаперевозчиком "Волга-Днепр" и с американской дочерней компанией "Лаборатории Касперского".

Всего, согласно документам, в прошлом году экс-советник заработал 1,3 млн долларов.
В декларации Флинна от 11 февраля было упомянуто получение гонораров за речи, но не были указаны названия компаний, которые платили ему вознаграждение. По данным издания Washington Post, Белый дом попросил Флинна привести названия всех этих организаций.

Ранее на этой неделе Флинн заявил, что готов под присягой рассказать все, что ему известно о предполагаемых попытках Москвы повлиять на выборы в США в обмен на защиту от уголовного преследования. В этом его поддержал президент США Дональд Трамп. Он посоветовал Флинну обязательно добиваться иммунитета от преследования и назвал разбирательства в сенате "охотой на ведьм", которую устроили СМИ и демократы после поражения на выборах.

В феврале Флинн подал в отставку, признав, что дезинформировал начальство о контактах с российским послом Сергеем Кисляком, состоявшихся до вступления Трампа в должность президента.



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