Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги продолжила судиться с горуправой

Отправленная в отставку с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги решила продолжить судебный процесс против столичной горуправы. В феврале Таллиннский административный суд посчитал ее увольнение законным.

"Представитель Таммемяги, присяжный адвокат Тоомас Кыйв представил апеляционную жалобу на решение Таллиннского административного суда от 28 февраля. В апелляции он требует отменить это решение и вынести новый вердикт, согласно которому следует признать незаконным приказ Таллиннской мэрии от 17 февраля 2016 года", - сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Помимо этого Карин Таммемяги требует от мэрии компенсацию в размере шести должностых окладов.

Мэрия Таллинна отправила Таммемяги в отставку 17 февраля прошлого года. В городском управлении решение объяснили тем, что конфликты старейшины и ее заместителя Прийта Кутсера нарушали климат в рабочем коллективе.

После увольнения Таммемяги старейшиной Пыхья-Таллинна стал Раймонд Кальюлайд.