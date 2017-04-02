Начинается судебный процесс по делу об убийстве бездомного у Центрального рынка ({{commentsTotal}})
В понедельник, 3 апреля, в Харьюском уездном суде начнется процесс по делу об убийстве бездомного неподалеку от Центрального рынка в Таллинне летом прошлого года. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет в убийстве 29-летнего Михаила Шаповалова. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит от шести до 15 лет тюремного заключения.
Согласно обвинению, 26 июня 2016 года Михаил в окрестностях столичного Центрального рынка ударил ножом бездомного мужчину, который от полученных ранений скончался на месте происшествия.
Полиция задержала Михаила. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда он был взят под стражу.
Редактор: Сергей Михайлов