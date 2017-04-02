В Нарве покажут документальный фильм на тему гендерного неравенства ({{commentsTotal}})
В понедельник, 3 апреля, в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет показ американского документального фильма "Команда: Устранить гендерный разрыв".
На показе, который начнется в 17:00, будет присутствовать и режиссер фильма Робин Хаузер Ренолдс. После сеанса она ответит на вопросы публики.
Фильм выявляет дефицит женщин среди разработчиков программного обеспечения и исследует причины этого гендерного разрыва.
Картина получила несколько премий на международных фестивалях в США. Фильм на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами.
Редактор: Сергей Михайлов