В Нарве покажут документальный фильм на тему гендерного неравенства

На показе, который начнется в 17:00, будет присутствовать и режиссер фильма Робин Хаузер Ренолдс. После сеанса она ответит на вопросы публики.

Фильм выявляет дефицит женщин среди разработчиков программного обеспечения и исследует причины этого гендерного разрыва.

Картина получила несколько премий на международных фестивалях в США. Фильм на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами.