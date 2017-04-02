Михкельсон: исходящему из России влиянию необходимо противостоять совместно

Как передает в воскресенье, 2 апреля, пресс-служба Рийгикогу, такое заявление он сделал перед намеченной на понедельник встречей руководителей комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских и Северных стран, которая пройдет в Копенганене.

В ходе дискуссий особое внимание будет уделено внешней политике и политике безопасности США, в первую очередь в отношении России. Одно из обсуждений будет посвящено участию Великобритании в обеспечении региональной безопасности после ее выхода из ЕС.

Также участники планируют обсудить сотрудничество с союзниками по НАТО, сотрудничество в сфере обороны после выхода Великобритании из ЕС и при новой администрации США.

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен представит информацию о вкладе Дании в работу альянса. На встрече будет поднят вопрос о выравнивании расходов на оборону государств-членов, а также о более тесном сотрудничестве для повышения безопасности региона Балтийского моря.

Михкельсон представит коллегам программу конференции, посвященной внешней политике и политике безопасности, которая пройдет в Таллинне в сентябре в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

В визите участвуют руководители комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Литвы, Латвии, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Часть стран NB8 входят в ЕС, часть – в НАТО. Часть государств входят в обе организации.