Мерике Питк сменила Андреса Эйларта в Совете по прессе

На этой неделе новым членом Совета по прессе стала старший редактор газеты Maaleht Мерике Питк.

В организации она сменила главного редактора Maaleht Андреса Эйларта в связи с истечением срока должностных полномочий последнего.

Состав совета по прессе: главред газеты Lääne Elu Андрус Карнау (председатель), руководитель отдела по коммуникациям Таллиннского университета Сулев Олль (зампред), присяжный адвокат Вийве Каур, председатель Харьюского уездного суда Хельве Сяргава, ответственный за рубрику "Мнение" в газете Postimees Неэме Корв, главред Maa Elu Пеэтер Райдла, советник по этике ERR Тарму Таммерк, заместитель главного редактора газеты Äripäev Айвар Хундимяги и преподаватель Эстонской художественной академии Давид Всевиов.

Совет по прессе рассматривает журналистские материалы газет, входящих в Союз газет Эстонии, а также других информационных каналов - ERR, Kanal 2, Delfi, радио Kuku, Tallinna TV, BNS и TV3.