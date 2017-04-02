Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн

В воскресенье, 2 апреля, построенный для Эстонии в Турции паром Tiiu прибыл в столичный порт Vanasadam.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе предприятия Tallinna Sadam.

Паром Tiiu выйдет на линию Рохукюла-Хельтермаа между материком и островам Хийумаа в середине апреля.

Фирма TS Laevad, учрежденная Таллиннским портом для обслуживания паромной переправы в Эстонии, заказала четыре новых парома судостроительным заводам Remontowa (Польша) и Sefine (Турция).

Сроки поставки паромов, которые должны были начать работу еще 1 октября 2016 года, были сорваны, вынудив TS Laevad искать осенью временную замену запаздывающим судам.

Первым в Эстонию прибыл построенный в Турции паром Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы во второй половине декабря. Построенный в Польше паром Tõll начал работу 22 января, а построенный там же паром Piret прибудет в Таллинн в понедельник, 3 апреля.

Длина новых паромов для TS Laevad составляет 114 метров, вместимость — 150 легковых или 12 грузовых автомобилей. На паромах предусмотрено спасательное снаряжение на 700 пассажиров и места для 500 пассажиров на двух палубах.