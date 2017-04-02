Требование канцлера права отменить новые алкогольные акцизы Госсуд рассмотрит 9 мая

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе высшего судебного органа Эстонии, отметив, что коллегия конституционного надзора Госсуда рассмотрит жалобу Мадизе в порядке письменного производства.

"Государство может нарушать срочное обещание только в исключительных обстоятельствах, например, при тяжелом экономическом кризисе. В случае дополнительного повышения алкогольного акциза такой исключительной ситуации не было. От нарушения свободы предпринимательства и принципа оправданного ожиданию страдают производители, импортеры и продавцы, в том числе небольшие магазины, подверженные влиянию приграничной торговли", - написала Мадизе в марте председателю Госсуда Прийту Пикамяэ.

Даже если Госсуд сочтет, что в данном случае Рийгикогу имел право поднять акцизные ставки, Мадизе просит суд пояснить соответствие примененной регуляционной техники принципам правового государства и демократии.

Напомним, ранее Юлле Мадизе предложила Рийгикогу внести изменения в принятые в декабре прошлого года поправки, предусматривающие повышение акцизных ставок на слабоалкогольные напитки с 1 июля 2017 года и 1 февраля 2018 года в более быстром темпе, чем было запланировано ранее.

По оценке канцлера юстиции, данные положения нарушают свободу предпринимательства и принцип правомерного ожидания.

Однако 16 марта на своем пленарном заседании парламент с Мадизе не согласился. Доводы канцлера сочли убедительными 34 народных избранника из числа оппозиции, в то время как 49 депутатов от правящих партий выразили несогласие.

В такой ситуации Юлле Мадизе пообещала искать справедливости в Госсуде. Она выразила надежду, что Госсуд успеет до 1 июля дать правовую оценку этому вопросу.

Ранее, как писал rus.err.ee, конституционная комиссия Рийгикогу назвала вызвавшие разногласия поправки соответствующими Конституции.