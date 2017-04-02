Благотворительный забег поможет собрать деньги на инвентарь для спортсмена с недостатком зрения

В следующее воскресенье, 9 апреля, в 9:30 от памятника "Русалка" на столичной набережной стартует благотворительный забег Love Run, организованный таллиннским филиалом школы правильного бега I Love Running и фондом поддержки спортсменов с ограниченными возможностями BeU при поддержке НКО "Особый мир" и молодежного клуба "Актив".

Цель забега — собрать средства на покупку спортивного инвентаря для шестнадцатилетнего Макара Медведева, имеющего врожденный недостаток зрения, но мечтающего выступать в составе сборной Эстонии на международных соревнованиях по дайвингу, сообщили организаторы мероприятия.

Присоединиться к благотворительному забегу приглашаются все желающие.

Можно будет выбрать одну из трех дистанций: 21 километр, 10 километров или 5 километров.