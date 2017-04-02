С начала 2017 в Эстонии диагностировали 70 случаев ВИЧ ({{commentsTotal}})
По состоянию на 31 марта в Эстонии в 2017 году диагностировали ВИЧ у 70 человек.
Более всего инфицированных в Таллинне (32), за ним следуют Ида-Вирумаа (13), Нарве (10), Тартумаа (шесть), Харьюмаа и Пярнумаа (по два человека), передает в воскресенье, 2 апреля, Балтийская служба новостей со ссылкой на Департамент здоровья.
По одному случаю ВИЧ диагностировано в Ляэнеском, Ляэне-Вируском, Саареском, Вильяндиском и Выруском уездах.
Всего в Эстонии диагностировано 9562 случая ВИЧ, в том числе 500 случаев СПИД.
Редактор: Сергей Михайлов
Источник: BNS