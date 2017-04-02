На Триумфальной площади в Москве задержаны десятки людей

В Москве в районе Триумфальной площади полиция задержала не менее 29 участников акции, которую собравшиеся анонсировали как прогулку "новой оппозиции".

В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили о задержании 29 человек за нарушение общественного порядка в районе Триумфальной площади, передает в воскресенье Би-би-си.

Другие российские СМИ и очевидцы происходящего также сообщают о нескольких десятках задержанных.

"Я призываю вас в рамках вашей прогулки не нарушать общественный порядок, соблюдать закон, не мешать другим гражданам. Возможные провокаторы будут задержаны", - обратился с призывом к участникам акции заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александр Клюев.

По словам организаторов гуляний, они намеревались пройти по 1-й Тверской-Ямской улице до Манежной площади.

Между тем лидер движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский в своем твите назвал акцию 2 апреля на Манежной площади "провокацией власти".

"2 апреля в Москве явная провокация власти без ясных организаторов и требований. Попытка опять, как в 2012, слить протест", - считает Ходорковский.

Ранее о своей непричастности к организации акции заявил глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.