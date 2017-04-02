Генсек ООН призвал общество изменить отношение к аутистам

Общество должно изменить отношение к аутистам и признать их права в качестве граждан, позволив им самостоятельно принимать жизненно важные решения, заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы все должны сыграть свою роль в изменении отношения к аутистам и признании их прав в качестве граждан, которые, как и все остальные люди, имеют право отстаивать эти права и принимать жизненно важные решения по своей собственной воле и в соответствии со своими интересами", - подчеркнул административный глава ООН, слова которого передает ТАСС.

Гутерриш отметил, что получив по своему усмотрению ту помощь, в которой они нуждаются, аутисты смогут решать ключевые проблемы, встречающиеся в жизни каждого человека, например: где и с кем проживать; следует ли вступать в брак и создавать семью; какую профессию следует осваивать; и каким образом управлять своими личными финансами.

"Когда аутисты будут пользоваться равными возможностями для обеспечения своей самостоятельности и автономии, они смогут вносить еще более весомый вклад в построение нашего общего будущего", - говорится в заявлении.

Генеральная Ассамблея ООН в 2007 году объявила 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Тема Всемирного дня 2017 года - "К самостоятельности и правоспособности".