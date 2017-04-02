Полное название баскетбольной команды из Рапла стало еще более длинным

В воскресенье, 2 апреля, выступающая в высшем дивизионе чемпионата Эстонии по баскетболу среди мужчин команда из Рапла обновила свое официальное название.

Если до сих пор клуб назывался Rapla Avis, то теперь в его наименовании появилось и название еще одного спонсора - энергетического концерна Utilitas.

По словам председателя совета Utilitas Кристьяна Раху, концерн решил оказывать клубу еще большую поддержку, став его титульным спонсором.

С сегодняшнего дня раплаская команда носит название Rapla Avis Utilitas.