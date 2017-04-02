LIVE : церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 2 апреля, телеканал ETV+ и портал rus.err.ee в прямом эфире покажут торжественную церемонию закрытия чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки.
Начало трансляции - в 19:15.
Показательные выступления традиционно венчают любой большой турнир по фигурному катанию. Здесь уже не будет спортивной борьбы, единственными судьями выступят зрители, а главной наградой для спортсменов будут аплодисменты.
Гала-представление считается самой красивой частью чемпионата мира.
Редактор: Сергей Михайлов