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LIVE : церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию ({{commentsTotal}})

ЧМ по фигурному катанию завершается. Автор: Reuters/Scanpix
Спорт
Спорт
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В воскресенье, 2 апреля, телеканал ETV+ и портал rus.err.ee в прямом эфире покажут торжественную церемонию закрытия чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Начало трансляции - в 19:15.

Показательные выступления традиционно венчают любой большой турнир по фигурному катанию. Здесь уже не будет спортивной борьбы, единственными судьями выступят зрители, а главной наградой для спортсменов будут аплодисменты.

Гала-представление считается самой красивой частью чемпионата мира.

Редактор: Сергей Михайлов



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LIVE в 19:15: церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию

В воскресенье, 2 апреля, телеканал ETV+ и портал rus.err.ee в прямом эфире покажут торжественную церемонию закрытия чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки.

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