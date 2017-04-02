В воскресенье в Хельсинки прошла церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 2 апреля, в Хельсинки прошли показательные выступления лучших фигуристов чемпионата.
Показательные выступления традиционно венчают любой большой турнир по фигурному катанию. Гала-представление считается самой красивой частью чемпионата мира. Здесь уже нет спортивной борьбы, а единственными судьями выступают зрители, а главная награда для спортсменов - аплодисменты.
Редактор: Сергей Михайлов