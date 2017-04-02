В воскресенье в Хельсинки прошла церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию

Показательные выступления традиционно венчают любой большой турнир по фигурному катанию. Гала-представление считается самой красивой частью чемпионата мира. Здесь уже нет спортивной борьбы, а единственными судьями выступают зрители, а главная награда для спортсменов - аплодисменты.

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