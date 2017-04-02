Эрдоган: Турцию не берут в ЕС из-за религии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что интеграции республики в Евросоюз мешает прежде всего религиозный фактор.

"Вы знаете, почему Турция не может вступить в ЕС уже 54 года? Причина совершенно понятна: ЕС — это христианский союз", — сказал президент Турции, слова которого в воскресенье передает Lenta.ru.

По словам Эрдогана, европейские лидеры никого не слушают так покорно, как Папу Римского, их встреча с которым состоялась 24 марта.

"Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать", — заявил Эрдоган.

Президент также отметил, что на референдуме по внесению изменений в конституцию Турции, который состоится 16 апреля, "будет дан ответ на позицию ЕС".

В случае, если на плебисците народ проголосует за предложенные поправки, то президент станет верховным главнокомандующим, получит контроль над ключевыми постами в вооруженных силах, сможет формировать правительство и распускать парламент. Пост премьер-министра будет ликвидирован, число парламентариев увеличится.