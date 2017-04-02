Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф

Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок, не готов к возвращению в Русский театр и считает, что пост его художественного руководителя должен занимать местный, а не российский деятель.

Получивший 27 марта премию Эстонского союза театральных деятелей за "Лучшую мужскую роль" второго плана таллиннский артист Николай Бенцлер дал большое интервью программе "АК+". В телеэфир ETV+ вошла лишь малая его честь, но портал rus.err.ee публикует интервью почти целиком.

- В раннем детстве, насколько я знаю, о профессии актера вы не мечтали?

- Да. В детском садике я хотел стать дантистом. Мечтал о том, чтобы врач, который лечил мне зубы, оказался бы в стоматологическом кресле передо мной. Но на одном из утренников я прочел стихотворение про маленького мальчика, который к 8 марта решил вышить маме платок и уколол палец. Собравшихся родителей это так тронуло, что многие плакали. И именно тогда я понял, насколько это здорово - задевать человеческие души. Тогда мне было лет 5-6.

- А когда поняли, что действительно хотите стать профессиональным актером?

- После школы я хотел пойти по стопам отцам. Он у меня дальнобойщик, а я сам подумывал изучать логистику. Но еще во время учебы в гимназии я участвовал в съемках фильма "Лилия навсегда". После этого меня заметили и позвали на конкурс в школу-студию МХАТ. Я его успешно прошел и меня приняли сразу на второй курс. Тогда и я понял, что хочу быть актером. Этим я сильно порадовал свою маму. Она сама очень хотела стать актрисой, но по ряду причин не сложилось.

- На съемки скандинавского фильма "Лилия навсегда" вы попали, не имея даже азов актерского мастерства. По сути, были человеком с улицы. Как так получилось?

- Я учился в десятом классе. У нас был обычный школьный урок. Ничто не предвещало беды.Вдруг в дверь вошел Андрес Пустусмаа. На тот момент я его еще не знал. Думал, что это человек из полиции, поскольку он очень долго смотрел на меня. Я сразу стал думать, какие такие грехи совершил. В то время же все подростки хулиганили. И вот Пустусмаа отозвал несколько человек, среди которых был я. А когда мы вышли из класса, он сказал, что проводит кастинг на фильм. Оказалось, что он отвечал за кастинг в Эстонии. Я отнесся к этому не слишком серьезно. Посмеялся, покривлялся, но в итоге меня взяли на роль. То есть по сути в мир сначала кино, а потом и театра я попал совершенно случайно.

- Парню из Таллинна в Москве было тяжело?

- Все эти трудности, с которыми доводилось сталкиваться в Москве, по сути таковыми не являлись. Это было самое прекрасное время, которое случилось со мной в моей жизни. Лучше не случится уже ничего. Быть студентом театрального вуза в Москве - это то, по чему я скучаю каждый день. Там я испытывал настоящее счастье. Конечно, я не говорю, что мне сейчас плохо, но то время было самым беззаботным. Можно было ни о чем не думать. Деньги на еду присылали родители. Огромное им за это спасибо. Хотя теперь могу признаться, что на продукты тратил далеко не все деньги.

Первые две недели я боялся Москву. Она оказалась настолько огромной и быстрой, что у меня кружилась голова. Но потом мне стало проще.

- В 2006 году вы и еще 11 актеров вернулись из Москвы в Таллинн, поступив на службу в Русский театр. Могли бы не возвращаться?

- При желании можно было найти какие-то лазейки для этого. Но я оставаться в Москве не планировал ни на секунду. Как только ты получаешь диплом и просыпаешься на утро после выпускного, ты перестаешь быть студентом. Ты становишься одним из 75 000 безработных или имеющих очень низкую занятость актеров, которые пытаются устроиться в одном из 300 театров Москвы. На данный момент, насколько мне известно, на одну Москву приходится около 120 тысяч артистов, а театров с каждым днем становится все меньше. Поэтому у меня был такой холодный расчет. Благодаря родителям я знаю языки и всегда хотел работать в Эстонии, откуда проще попасть в Европу.

Вторая причина - я большой заложник моря. Жить без него не могу. Каждый год, возвращаясь на каникулы в Таллинн, первым делом я шел на набережную, садился и целый день смотрел на море.

- То есть больше всего в Москве не хватало именно моря?

- Да. Моря и нашего чистого эстонского воздуха.

- Некоторые из актеров, которые начинали вместе с вами в Русском театре, сейчас востребованы в Москве. Понимаете, как им удалось пробиться?

- Павел Ворожцов и Дмитрий Пчела стали в России настоящими звездами. Дима снимается в основном в популярных сериалах, а Паша - в полнометражном кино, в фильмах, которые гремят на все постсоветское пространство. Помимо этого Ворожцов на хорошем счету во МХАТе. Но он мог бы и не учиться в театральном. Паша - актер от Бога.

По условиям контракта, мы все были должны отработать в Эстонии два года, а затем сами могли решать, что делать дальше. Тот же Дима Пчела уехал в Москву. Но к своей цели он шел тяжело. Я знаю, что он жил на заброшенных дачах, поскольку у него не было денег. Ел чуть ли не раз в три дня. Но все же выбился. Я за него очень рад.

- В Русском театре вы служили восемь лет. Понимаете, почему ушли?

- Нет. За несколько дней до моего ухода у меня состоялась интересная беседа с художественным руководителем Маратом Гацаловым, он говорил о радужных перспективах. А спустя пару дней мне сказали, что меня увольняют. Так что мои отношения с Русским театром завершились внезапно и неожиданно.

- Если бы сейчас вы встретили Гацалова, пожали бы ему руку?

- Нет, потому что за время работы в театре видел его всего несколько раз. Не уверен, что вообще вспомнил бы, как он выглядит.

- Обида на него осталась?

- Спасибо ему сказать не хочу, но после ухода из Русского театра я, пережив депрессию, понял, что надо жить дальше. Я сам отвесил себе волшебный пендель и начал заниматься делами, которые стали приносить мне удовлетворение и доход.

- Как долго продолжалась депрессия?

- Если говорить начистоту, а об этом я не рассказывал ни своей семье, ни друзьям, то около полугода. Конечно, в это время я продолжал что-то делать, но на душе было очень тяжело. Расставаться с местом в театре было трудно.

- Творческие люди порой ищут выход в алкоголе или наркотиках. Вам это знакомо?

- Нет. Я очень долго занимался спортом и у меня таких пристрастий нет. Наркотики я никогда не принимал. Да и понять, что такое запой, я не могу.

- За восемь лет в Русском театре было больше хорошего или плохого?

- Моменты были разные, но без доброй улыбки вспомнить Русский театр я не могу.

- Вас удивляет, что Русскому театру постоянно не хватает стабильности?

- Если говорить о Русском театре, то это не в последнюю очередь проблема местного русскоязычного информационного поля. Наши СМИ хватаются за всю грязь, которая происходит в театре, но при этом мало освещают сами роли и работы, на которое артисты тратят огромное количество своего времени. Я знаю, что это такое. Из-за занятости в театре я в свое время потерял свою любимую на тот момент девушку. Просто потому, что был занят на репетициях и почти не появлялся дома. Но это все ради зрителя. Вот о таком самопожертвовании стоит писать в первую очередь. А смена худруков - она будет продолжаться до тех пор, пока на эту должность не возьмут местного человека, а не бывшего командующего ТЮЗом из Урюпинска. На пост художественного руководителя следует назначить человека из Эстонии, которые знаком с местными реалиями. Мы слишком много говорим о Москве и Петербурге. А стоило бы посмотреть себе под нос.

- Себя в роли художественного руководителя Русского театра вы видите?

- Я пока не готов к тому, чтобы что-то делать на уровне руководства. Для этого мне как минимум нужно получить еще одно высшее образование.

- Как актер готовы вернуться в Русский театр, если поступит такое предложение?

- Нет. Имея жену и престарелых родителей, я не могу ограничивать себя во времени, которое трачу на зарабатывание денег. Говорят, что художник или актер должен быть голодным. Но это полная чушь.

- То есть прожить только на одну зарплату актеру невозможно?

- В Эстонии это очень сложно. Хотя, конечно, люди привыкают ко всему. Но я себе сейчас уже не могу представить, чтобы я жил только на зарплату из театра.

- Сегодня вы не только актер, но и радиоведущий, тамада, преподаватель сценической речи. Какой процент вашего времени занимает сцена?

- С апреля 2016 года, думаю, половину моего времени. Хотя до этого три года я с театром вообще никак не соприкасался.

- Сейчас вы востребованы в первую очередь эстонским театром и кинематографом. Означает ли это, что и русский может сделать в Эстонию карьеру? Стеклянный потолок, о котором так много говорят, он есть или его нет?

- Мне кажется, что это навязанные комплексы. Я сам себе обычно говорю фразу: "Довольствуйся тем, что имеешь. А в том, чего нет, не будет нужды". Но при этом не стоит опускать руки. Необходимо всегда что-то делать.

- Бывает такое, что из-за занятости вынуждены отказывать на предложения режиссеров?

- За всю свою карьеру не припомню ни одного такого случая.

- Лучшим театральным актером по итогам 2016 года стал Мярт Аванди. Заслуженно?

- Я бы ему эту премию давал каждый год. Он замечательный актер.

- Когда аналогичную премию получит Николай Бенцлер?

- Довольствуйся тем, что имеешь, и в том, чего нет, не будет нужды.

- Но реально ли русскому актеру получит такую награду?

- Поживем - увидим. Я лично буду стараться.

- В спектакле Vabalava "Я скорее станцую с тобой" вы задаете вопросы публике. Сами готовы ответить на несколько вопросов из этого спектакля?

- Давайте.

- Назовите три главных качества настоящего эстонца?

- Сдержанность, работоспособность и любовь к родине.

- Что будет, если подерутся Владимир Путин и Барак Обама?

- Обама больше не президент. Думаю, что он будет побит.

- А на кого похож типичный эстонский русский?

- На русского, который говорит "кяйбемакс" вместо "подоходный налог" и все свои счета оплачивает в интернете.

- Следует ли сохранять русские школы в Эстонии?

- Я не вижу проблемы в том, если родители будут хранить родной язык в семье, а дети будут учиться в эстонских школах.

- В фильме "Декабрьская жара" офицер во время обороны военного училища в Тонди спрашивает у вашего героя, показывая за окно, сколько там русских? На это вы отвечаете: "Это я русский, а там - коммунисты". Сильно она помогла вашей популярности?

- О да, эта фраза действительно стала легендарной. Прошло десять лет, а ко мне до сих пор подходят на улице эстонцы, благодарят. Говорят, что этой фразой я им объяснил больше, чем кто-либо другой.

- В одном из ваших интервью вы сказали, что больше себя считаете эстонцем, чем русским. Так ли это?

- Русские живут в России, а мы живем в Эстонии. У меня эстонский паспорт. И меня бесит, что на наших новых паспортах сначала написано "Евросоюз" и только потом "Эстония". Я бы очень хотел вернуть свой синий эстонский паспорт, потому что я - эстонец.

- Вы популярны как среди эстонцев, так и среди русских. На носу муниципальные выборы. В политику вас не зовут?

- Один раз меня звали. Лет пять назад. Но участвовать в этом цирке я не захотел. К тому же я не знаю, что говорить людям с трибуны. Быть политическим бройлером я не хочу, а для того, чтобы управлять экономикой страны, мне не хватает знаний. Каждый должен заниматься своим делом.