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Нарвские любители музыки услышали сочетание гитары и английского рожка ({{commentsTotal}})

Культура
Культура

В Нарвском замке состоялся концерт музыкального дуэта "Дуо Теллуур". Классическая гитара и английской рожок - уникальное сочетание, которое встречается крайне редко. В программе прозвучали произведения австрийских, эстонских и испанских композиторов.

Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщила "Актуальная камера", отметив, что в состав дуэта входят исполнительница на гобое и английском рожке Хели Эрнитс и гитарист Кирилл Огородников. 

"Классическая гитара - инструмент чьи возможности и звучание не нуждаются в представлении. Английский рожок очень похож на гобой, но имеет более низкий и мягкий звук. А вместе - это уникальное сочетание, которое встречается довольно редко.  Duo Telluur получило своё название по химическому элементу"Теллур", который является редким, как и звучание этих инструментов в дуэте", - объясняет репортер программы "АК" Сергей Рымар.

"Для данного состава не так много написано произведений и нам приходится всегда выискивать какие-то ноты в библиотеке и сейчас мы больше работаем с современными композиторами ,и поэтому это единичные буквально произведения, которые мы играем. И точно также с этим химическим элементом, которого на планете не так много. Где-то на других планетах я слышал и читал, что его очень много и он тоже такой скажем серебристый и хрупкий , как звучание ансамбля", - рассказывает гитарист группы Кирилл Огородников

И хотя для этого сочетания инструментов написано не так уж много произведений, концертная программа была насыщенной: были представлены северные настроения эстонских композиторов, а в конце можно было услышать испанские мотивы.

Выступление музыкантов состоялось в рамках апрельских гастролей по стране. Следующий большой концерт состоится 5 апреля в Доме братства черноголовых в Таллинне.

Редактор: Сергей Михайлов



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