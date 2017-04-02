Эксперт: недоброжелатели могут украсть из Android любую информацию

Во всем мире растет число случаев заражения мобильных устройств вредоносными программами. По мнению экспертов, изделия на базе IOS более безопасны, чем смартфоны на Android.

В минувшем году число случаев заражения мобильных устройств вредоносным программным обеспечением выросло на 400%, такие данные приводит Nokia. По информации компании, во втором полугодии наибольшее число атак было совершено на смартфоны под управлением Android - примерно 80% случаев всех заражений. Эксперты заявляют, все более чем закономерно. Android - самая популярная мобильная операционная система. Кроме того, мы все активнее пользуемся мобильными устройствами, постепенно отказываясь от компьютеров, передает в воскресенье, 2 апреля, программа ETV+ "Актуальная камера+".

"В случае операционной системы Android недоброжелатели могут "вытащить"через нее практически все. В изделиях на базе iOS этот процесс более ограничен. Очень часто пользователи android-устройств устанавливают на свои гаджеты магазины приложений из, т.н. третьих источников. То есть, которые были разработаны неизвестными программистами. Такой софт особенно популярен в Китае. Но риск заразить android-устройство вредоносной программой там выше - в такой среде их очень много", - объясняет архитектор решений в области безопасности Telia Айгар Кяйс.

Считается, что многие люди, особенно молодые, уделяют теме безопасности "умных"-устройств слишком мало внимания. А ведь интернет сегодня буквально кишит различными видеороликами, где за несколько минут можно научиться взламывать технику.

"Очень многое здесь зависит от людских привычек. Например, пользователи не защищают устройства pin-паролями. Если телефон будет лежать, где-нибудь на столе, то любой может его взять и зайти в систему. Так что, я определённо советую установить на устройство pin-код. Или воспользоваться для защиты смартфона функцией считывания отпечатка пальца", - советует Кяйс.

Импровизированный опрос в одном из столичных пунктов продажи мобильных устройств выявил похожую тенденцию - пользователи хоть и знают о, т.н. стандартном пакете-безопасности гаджетов, но не все из них прибегают к его помощи.

Число удачных попыток взломов мобильных устройств неизвестно, но, по оценкам экспертов, в мире заражено одно устройство из 120. В Эстонии в ежедневном пользовании находится примерно миллион гаджетов. Соответственно, различным вредоносным софтом может быть заражено более 8000 устройств. А это, ни много ни мало, количество, равное населению города Тапа.

"Используйте телефон только так, как это советует производитель. И не стоит пренебрегать этим правилом. Те, кому это выгодно - не всегда будут доброжелательно к вам настроены. Во-вторых, используйте более продвинутую защиту экрана, нежели базовую блокировку манипуляцией пальца справа налево или когда ее нет совсем. В третьих, всегда скачивайте приложения только из официальных магазинов", - дает рекомендации руководитель Сертификационного центра Калев Пихль.

Все большее влияние на безопасность смарт-устройств оказывает и то, с какой скоростью местный рынок заполняет контрафактная продукция. На этой неделе в Организации экономического сотрудничества и развития сообщили, что каждый пятый мобильный телефон и каждая четвёртая консоль для видеоигр, являются подделкой.

Согласно докладу, в котором были проанализированы таможенные данные за 2013 год, на контрафактную продукцию приходится 6,5% всей мировой торговли гаджетами. Доход с продажи подделок в организации экономического сотрудничества оценили в 143 млрд американских долларов.

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