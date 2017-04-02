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Эксперт: недоброжелатели могут украсть из Android любую информацию ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Стас Кузнецов

Во всем мире растет число случаев заражения мобильных устройств вредоносными программами. По мнению экспертов, изделия на базе IOS более безопасны, чем смартфоны на Android.

В минувшем году число случаев заражения мобильных устройств вредоносным программным обеспечением выросло на 400%, такие данные приводит Nokia. По информации компании, во втором полугодии наибольшее число атак было совершено на смартфоны под управлением Android - примерно 80% случаев всех заражений. Эксперты заявляют, все более чем закономерно. Android - самая популярная мобильная операционная система. Кроме того, мы все активнее пользуемся мобильными устройствами, постепенно отказываясь от компьютеров, передает в воскресенье, 2 апреля, программа ETV+ "Актуальная камера+".

"В случае операционной системы Android недоброжелатели могут "вытащить"через нее практически все. В изделиях на базе iOS этот процесс более ограничен. Очень часто пользователи android-устройств устанавливают на свои гаджеты магазины приложений из, т.н. третьих источников. То есть, которые были разработаны неизвестными программистами. Такой софт особенно популярен в Китае. Но риск заразить android-устройство вредоносной программой там выше - в такой среде их очень много", - объясняет архитектор решений в области безопасности Telia Айгар Кяйс.

Считается, что многие люди, особенно молодые, уделяют теме безопасности "умных"-устройств слишком мало внимания. А ведь интернет сегодня буквально кишит различными видеороликами, где за несколько минут можно научиться взламывать технику.

"Очень многое здесь зависит от людских привычек. Например, пользователи не защищают устройства pin-паролями. Если телефон будет лежать, где-нибудь на столе, то любой может его взять и зайти в систему. Так что, я определённо советую установить на устройство pin-код. Или воспользоваться для защиты смартфона функцией считывания отпечатка пальца", - советует Кяйс.

Импровизированный опрос в одном из столичных пунктов продажи мобильных устройств выявил похожую тенденцию - пользователи хоть и знают о, т.н. стандартном пакете-безопасности гаджетов, но не все из них прибегают к его помощи.

Число удачных попыток взломов мобильных устройств неизвестно, но, по оценкам экспертов, в мире заражено одно устройство из 120. В Эстонии в ежедневном пользовании находится примерно миллион гаджетов. Соответственно, различным вредоносным софтом может быть заражено более 8000 устройств. А это, ни много ни мало, количество, равное населению города Тапа.

"Используйте телефон только так, как это советует производитель. И не стоит пренебрегать этим правилом. Те, кому это выгодно - не всегда будут доброжелательно к вам настроены. Во-вторых, используйте более продвинутую защиту экрана, нежели базовую блокировку манипуляцией пальца справа налево или когда ее нет совсем. В третьих, всегда скачивайте приложения только из официальных магазинов", - дает рекомендации руководитель Сертификационного центра Калев Пихль.

Все большее влияние на безопасность смарт-устройств оказывает и то, с какой скоростью местный рынок заполняет контрафактная продукция. На этой неделе в Организации экономического сотрудничества и развития сообщили, что каждый пятый мобильный телефон и каждая четвёртая консоль для видеоигр, являются подделкой. 

Согласно докладу, в котором были проанализированы таможенные данные за 2013 год, на контрафактную продукцию приходится 6,5% всей мировой торговли гаджетами. Доход с продажи подделок в организации экономического сотрудничества оценили в 143 млрд американских долларов.

Подробнее смотрите в видеосюжете Стаса Кузнецова.

 

Редактор: Сергей Михайлов



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