ВМС Эстонии проведут операцию по поиску и обезвреживанию мин

В ближайшие дни военно-морские силы Эстонии проведут в Таллиннском заливе и вблизи острова Сааремаа операцию, чтобы обезвредить найденные в воде мины и нанести на карту опасные районы.

В выполнении задания примут участие десять военнослужащих-водолазов, которые будут использовать для поиска подводных объектов ручные эхолокаторы и беспилотные системы REMUS 100, передают в понедельник, 3 апреля, утренние новости ETV+.

Благодаря работе ВМС за предыдущие десятилетия в морских акваториях Эстонии было обнаружено и обезврежено более 1200 морских мин и других взрывных устройств.

Ежегодные противоминные операции снижают связанные с историческими взрывными устройствами потенциальные риски и тем самым делают пользование морскими акваториями более безопасным для экономической и рекреационной деятельности.