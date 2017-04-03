Васильев получил травму в чемпионате Польши

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев получил травму ноги, выступая за польскую "Ягеллонию".

Накануне в поединке чемпионата Польши против "Нечецы" он был вынужден попросить замену уже на 25-й минуты встречи, передают в понедельник, 3 апреля, "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Однако и без эстонца "Ягеллония" сумела добиться победы - единственный мяч во втором тайме провел с пенальти ирландец Киллиан Шеридан.

"Ягеллония" продолжает лидировать в чемпионате, а то, насколько серьезной оказалась травма Васильева, станет известно в ближайшее время.