Васильев получил травму в чемпионате Польши и пропустит около месяца

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев получил травму ноги, выступая за польскую "Ягеллонию".

Накануне в поединке чемпионата Польши против "Нечецы" он был вынужден попросить замену уже на 25-й минуте встречи, передают в понедельник, 3 апреля, "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Однако и без эстонца "Ягеллония" сумела добиться победы - единственный мяч во втором тайме провел с пенальти ирландец Киллиан Шеридан.

"Ягеллония" продолжает лидировать в чемпионате, а то, насколько серьезной оказалась травма Васильева, стало известно в понедельник днем.

По сообщению врача сборной Эстонии по футболу Каспара Рыйвасеппа, полузащитник повредил заднюю часть бедра.

"По первоначальным прогнозам, на восстановление понадобится от 4 до 6 недель", - сказал врач.