Тартуский университет расскажет столичным жителям о возможностях непрерывного обучения

С понедельника по 7 апреля в Таллинне состоится неделя Тартуского университета, в рамках которой преподаватели и практиканты вуза проведут для различных целевых групп интересные и вдохновляющие лекции и семинары на самые разные темы - от кибер-безопасности до методов работы археологов.

Неделя Тартуского университета, знакомящая с возможностью непрерывного обучения, проводится в столице с 2009 года, передает служба новостей "Радио 4".

По словам руководителя Центра непрерывного обучения Тийи Ристолайнен, Тартускому университету важно ознакомить с возможностями непрерывного обучения именно в столице, где проживает треть населения Эстонии.

"Интерес таллиннцев к непрерывному обучению всегда был велик, надеемся, что так будет и впредь", - сказала Ристолайнен.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться здесь.