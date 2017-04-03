Трамп: США могут сами разобраться с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США готовы разобраться с Северной Кореей, даже если Китай не захочет Вашингтону в этом помочь.

"Если Китай не собирается разбираться с Северной Кореей, то это сделаем мы. Вот все, что я хочу сказать", - отметил Трамп в интервью изданию Financial Times, передает в понедельник, 3 апреля, Би-би-си.

Он подчеркнул, что Пекин обладает огромным влиянием на Пхеньян.

"Китай может либо помочь нам с Северной Кореей, либо нет. Если они сделают это, то это будет хорошо для Китая, а если нет - ни для кого хорошо не будет", - пояснил Трамп.

На вопрос, означает ли это какие-либо односторонние американские действия против Северной Кореи, Трамп ответил: "Я не обязан больше ничего говорить. Абсолютно".

Президент США так и не пояснил, каким конкретно образом он намерен разбираться с Пхеньяном.

Однако этот короткий комментарий Трампа, опубликованный за несколько дней до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, стал еще одним предупреждением Пхеньяну, продолжающему, вопреки протестам международного сообщества, разработки ядерного оружия.