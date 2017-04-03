Анетт Контавейт приблизилась к первой сотне мирового рейтинга

С понедельника по 7 апреля в Таллинне состоится неделя Тартуского университета, в рамках которой преподаватели и практиканты вуза проведут для различных целевых групп интересные и вдохновляющие лекции и семинары на самые разные темы - от кибер-безопасности до методов работы археологов.