Анетт Контавейт приблизилась к первой сотне мирового рейтинга ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт улучшила свои позиции в мировом женском теннисном рейтинге WTA.
В обновленной версии рейтинга лучших теннисисток планеты, опубликованной в понедельник, 3 апреля, Контавейт поднялась на 11 строчек и занимает 101-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи опустилась с 458-го на 461-е место.
Возглавляет рейтинг WTA немка Ангелик Кербер. Второй осталась американка Серена Уильямс. На третьей позиции удерживается представительница Чехии Каролина Плишкова.
Редактор: Сергей Михайлов