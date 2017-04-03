Премьер Сербии побеждает на президентских выборах в стране

Премьер-министр Сербии Александр Вучич выиграл первый тур президентских выборов в стране. По предварительным данным, он набирает около 55% голосов избирателей.

Всего в выборах участвуют 11 кандидатов. На втором месте - с большим отрывом идет юрист Саша Янкович, набравший около 16% голосов. Подсчет бюллетеней продолжается, передает Би-би-си.

Вучич уже обратился к своим сторонникам в избирательном штабе в Белграде, заявив, что формирование нового правительства планируется осуществить в течение ближайших двух месяцев.

"Для меня важно, что эти выборы показали, что подавляющее большинство сербских граждан выступают за продолжение пути с ЕС, при этом поддерживая тесные связи с Китаем и Россией", - заявил Вучич.

Если по итогам подсчета всех голосов Вучич наберет более 50%, то второй тур проводиться не будет.