Активисты опасаются, что строительство крупного завода оставит Эстонию без леса

Гражданское объединение "В помощь лесу Эстонии" (ЕМА) встревожено планами паевого товарищества деревообработчиков страны Est-For Invest инвестировать почти миллиард евро в строительство в Эстонии крупного целлюлозного комбината.

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила служба новостей "Радио 4".

"Объем инвестиции достигает миллиарда евро и новый завод будет поглощать в до трех миллионов кубометров древесины в год. Это почти треть объемов вырубки лесов в Эстонии за последние годы. Поскольку авторы проекта действуют с невероятной быстротой, встревоженные судьбой леса в Эстонии граждане считают необходимым обратиться к общественности с призывом вмешаться в процесс и предоставить народу высказать свое мнение по поводу сооружения гигантского завода", - отмечается обращении ЕМА.

Авторы переданного в понедельник утром обращения, направленного Рийгикогу, министерствам финансов, окружающей среды и внутренних дел, а также парламентской комиссии по окружающей среде просят, чтобы проект целлюлозного комбината был бы на широкой основе рассмотрен экспертами.

По их оценке, важно выяснить, возможно ли вообще в Эстонии строительство завода с таким большим объемом потребления древесины, учитывая имеющиеся лесные ресурсы.

Напомним, группа действующих в лесной промышленности Эстонии инвесторов намерена построить в Эстонии завод стоимостью в миллиард евро к 2022 году.

Строительство крупнейшего в Эстонии завода по рафинированию древесины, по всей вероятности, будет начато в Тартуском либо Вильяндиском уезде.

По оценке Департамента окружающей среды, работа завода может оказать негативный эффект на качество воды в реке Эмайыги, а также загрязнить воздух.

Инвесторы, в свою очередь, обещают, что окончательное решение о строительстве завода будет приниматься с учётом мнения экологов и других экспертов.