Коробейник не спас команду ЧГК от поражения, но стал лучшим игроком ({{commentsTotal}})
Председатель Пярнуского городского собрания, предприниматель и интеллектуал Андрей Коробейник стал лучшим игроком второй игры весенней серии "Что? Где? Когда?" на Первом канале.
Накануне вечером команда Елены Потаниной, за которую выступал Коробейник, уступила телезрителям со счетом 3:6.
За знатоков также играли Михаил Карпук, Роман Оркодашвили, Ия Метревели и Айк Казазян.
ЧГК - популярная телевизионная интеллектуальная игра, в которой команда знатоков в течение минуты ищет ответы на вопросы телезрителей. В эфире с 1975 года.
Редактор: Сергей Михайлов