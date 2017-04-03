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Зопп и Иванов опустились в рейтинге ATP ({{commentsTotal}})

Владимир Иванов и Юрген Зопп теряют позиции. Автор: Postimees/Scanpix
Спорт
Спорт

Сильнейшие теннисисты Эстонии Юрген Зопп и Владимир Иванов ухудшили свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 3 апреля, Зопп опустился на три строчки и занимает теперь 366-е место.

Владимир Иванов опустился с 443-го на 444-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остается британец Эниди Маррей. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим - Стен Вавринка из Швейцарии

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).

Редактор: Сергей Михайлов



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