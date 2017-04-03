ВИДЕО: красивый гол Зенева не помог "Габале" добиться победы

Нападающий сборной Эстонии по футболу Сергей Зенев забил очередной гол в чемпионате Азербайджана, но его команда потеряла очки.

Как сообщили в понедельник, 3 апреля, "Новости спорта" на волне "Радио 4", накануне "Габала" на своем поле сыграла вничью с командой "Зира" - 1:1.

На 8-й минуте Сергей Зенев вывел "Габалу" вперед, но во втором тайме гости сумели отыграться.

В турнирной таблице команда эстонского футболиста идет второй, отставая от лидирующего "Карабаха" на четыре очка.

В этом сезоне Зенев забил за "Габалу" пять мячей.