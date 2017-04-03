Министр Пало призвала уплотнить паромное сообщение с островом Сааремаа

Паромное сообщение между материком и островом Сааремаа должно быть интенсивнее, считает министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало.

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает служба новостей "Радио 4".

"Островитяне и жители материка тепло приняли новые паромы, теперь надо заняться уплотнением расписания их движения, чтобы эффективнее использовать многогранный потенциал наших крупных островов", - отметила Урве Пало.

В понедельник Пало посетит остров Сааремаа, где встретится с местными судостроителями, с Союзом предпринимателей Сааремаа, а также посетит местное производство электроники Incap Electronics Estonia OÜ, на котором в минувшую пятницу была открыта новая производственная линия.