В 2017 году в Средиземном море погибло 655 беженцев

По данным Международной организации по миграции (МОМ), с начала 2017 года до Европы по морю добралось 27 850 беженцев. Из них 655 человек богибло в Средиземном море.

В МОМ напоминают, что за первые три месяца 2016 года в Европу по Средиземному морю добрались более 165 тысяч человек, то есть в шесть раз больше, чем в этом году, сообщает сайт ООН.

На прошлой неделе в ООН пришли сообщения о гибели более чем 140 мигрантов, лодка которых утонула. Эта информация поступила от 16-летнего беженца из Гамбии, которого спасли и без сознания доставили на итальянский остров Лампедуза. Как выяснилось позже, лодка с мигрантами действительно затонула, но службы береговой охраны сумели спасти 141 человека, включая подростка из Гамбии. Последний был доставлен на берег отдельно от остальных – на другом корабле. Придя в сознание, тинейджер решил, что все его товарищи погибли. К счастью, эта информация не подтвердилась.