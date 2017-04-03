При посольстве Эстонии в Пекине начинает работать атташе по культуре

При посольстве Эстонии в Пекине с понедельника, 3 апреля, на посту атташе по культуре начнет работать Анете Элькен.

Об этом сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, отметив, что задачей атташе по культуре является развитие культурных связей между Эстонией и Китаем, установление новых контактов и тесных отношений между организациями в сфере культуры Восточной Азии и Эстонии, между людьми творчества.

Атташе по культуре также способствует широкому знакомству с культурой Эстонии и экспорту культуры.

Канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене отметил, что государства должны помогать встречам профессиональных организаторов в сфере культуры, способствуя тем самым взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе, и в экономическом отношении.

"Культурные отношения Эстонии и Китая за три последних года стали очень активными. Хорошие отношения в сфере культуры помогают открывать двери и в других сферах, поскольку министры - это коллеги по правительству, они могут делиться с другими информацией о хороших отношениях и о сотрудничестве", - пояснил Ныгене.